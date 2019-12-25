Куда сходить в Петербурге на выходных 12, 13 и 14 июня

Piter.TV составил подборку вариантов приятного времяпрепровождения в субботу, воскресенье и праздничный выходной – понедельник.

Грядут длинные трехдневные выходные: понедельник, 14 июня, сделали нерабочим из-за праздничного Дня России, который в этом году выпал на субботу. Piter.TV подготовил небольшую программу приятного и интересного времяпрепровождения на все три дня.

Суббота, 12 июня

В Никольских рядах проведут занятие йогой на свежем воздухе. Упражнения, обещают организаторы, будут комфортны и для новичков, и для опытных йогов. С собой нужно взять коврик. Вход на занятие свободный по предварительной регистрации. Начало в 11.00.

Чуть позже те же Никольские ряды наводнят футбольные фанаты: в 22.00 начнется матч "Россия-Бельгия", общественное пространство превратится в фан-зону, где будут переживать за игру и кричать "Гол!".

В течение дня в рядах пройдет киносеанс под открытым небом, игры в уличный футбол и панну, диджейский сет, прямая трансляция выступления группы Pompeya и даже встреча с амбассадорами сборной России по футболу. Дмитрий Сенников, Данияр Билялетдинов, Дмитрий Сычев, Ролан Гусев, Дмитрий Булыкин раздадут болельщикам автографы и пообщаются с ними. Регистрация для входа во двор и покупка билетов в амфитеатр – по ссылке.

Садовая ул., 60

Если погода в субботу все-таки передумает и не будет лить дождь на город и область, можно отправиться на экскурсию в Гатчину, ее устраивает детская библиотека № 12 "Краеведческий центр". Участникам расскажут, как строился город, и покажут главные достопримечательности.

Стоимость – 100 рублей. Группа собирается в электричке с Балтийского вокзала в 10.55, в четвертом вагоне. Дополнительная информация по телефону 8 (812) 766−56−32.

Воскресенье, 13 июня

В "Севкабель Порту" стартует международный музыкальный фестиваль STEREOLETO, который в этом году отмечает 20 лет. Музыка у залива будет слышна в воскресенье и понедельник, для зрителей споют "Би-2", Леван Горозия, Tesla Boy, Иван Дорн, Антоха МС, Rosemary Loves a Blackberry и еще почти 30 различных исполнителей. Билеты на фестиваль еще можно приобрести.

Кожевенная линия, 40

Еще один фестиваль, правда, завершающийся, можно застать в парке Озеро Долгое. На "Славянской ярмарке" пройдут детские и взрослые мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, покажут детские мультфильмы на большом экране, проведут красочную концертную программу на сцене. С 11 утра и до 19 вечера на ярмарке будут работать славянские подворья и ремесленники.

Вход свободный. Комендантский проспект, 21.

Прекрасно дополнит шумное и музыкальное воскресенье рок-н-ролл вечеринка в ДК имени Кирова. Любой желающий может прийти и потанцевать под музыку группы The J-Walkers – яркую смесь свинга, кантри, блюза и рокабилли. Зажигать толпу будет школа Jiving Cats. По словам организаторов, площадку для вечеринки выбрали неслучайно: в 1980-х почти весь город ездил танцевать в Мраморный зал ДК. Для пущей атмосферности организаторы рекомендуют нарядиться в платья и костюмы 50-х годов, в тон музыке.

Начало в 18:00. Вход свободный, Большой пр-т В.О, 83

Понедельник, 14 июня

После двух насыщенных выходных особенно приятно отдохнуть дома на диване или усесться на скамейку в парке – словом, устроить "отпуск после отпуска". Но на всякий случай оставим пару рекомендаций и на праздничный выходной.

В кинотеатре "Родина" идет интереснейшая разнообразная программа: показывают экранизацию романа Виктора Пелевина "Generation П", добрый документальный фильм про Байкал и нерпу "Байкал: Удивительные приключения Юмы", отреставрированный советский фильм "Неоконченная пьеса для механического пианино" и итальянскую картину "Легенда о пианисте" в оригинале с русскими субтитрами.

Билеты от 200 рублей. Караванная, 12.

В "Артмузу" приехала выставка удивительного восьмилетнего художника Гриши Новикова, сына фотографа-портретиста Славы Новикова. В своем возрасте мальчик глубоко понимает свою живопись и любит рисовать именно человека, "потому что в нём есть что-то важное". Гриша тонко обыгрывает в своих полотнах любые живописные сюжеты вроде улыбки незнакомой бабушки или позы уставшего брата.

Кстати, соседствовать с работами Гриши будет выставка его отца. Слава Новиков привезет портретные фотографии знаменитостей.

Вход свободный. Музей современного искусства "Артмуза", 13 линия В.О., д. 70.

Коллаж: BiZkettE1 / Freepik / cottonbro / Anete Lusina / pexels / Евгений Рыбкин для Piter.TV

Фото: pixabay; организаторы STEREOLETO; ВКонтакте / "Артмуза"