Циклон с Баренцева моря принесет в Северную столицу грозы 13 июня

Понижение температуры не ожидается. Столбики термометров покажут +22...+24 градуса. В Ленобласти погода будет еще теплее.

В воскресенье, 13 июня, Петербург окажется под влиянием атмосферного фронта с Баренцева моря. Об этом сообщил главный синоптик центра "Фобос" Михаил Леус.

Сегодня в городе брызнут дожди, прогремят грозы. Но погода будет теплой. В городе на Неве температура воздуха составит +22..+24 градуса. А в Ленобласти воздух прогреется до +20...+25 градусов. Подует юго-восточный ветер, затем его сменит северо-западный. Во время грозы он будет порывистым. Атмосферное давление составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее на Piter.tv сообщили, куда сходить в Петербурге на выходных 12, 13 и 14 июня. Петербург порадует горожан фестивалями, выставками и экранизацией фильма по роману Виктора Пелевина "Generation П".

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