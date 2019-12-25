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Циклон с Баренцева моря принесет в Северную столицу грозы 13 июня
Сегодня, 8:44
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Циклон с Баренцева моря принесет в Северную столицу грозы 13 июня

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Понижение температуры не ожидается. Столбики термометров покажут +22...+24 градуса. В Ленобласти погода будет еще теплее.

В воскресенье, 13 июня, Петербург окажется под влиянием атмосферного фронта с Баренцева моря. Об этом сообщил главный синоптик центра "Фобос" Михаил Леус. 

Сегодня в городе брызнут дожди, прогремят грозы. Но погода будет теплой. В городе на Неве температура воздуха составит +22..+24 градуса. А в Ленобласти воздух прогреется до +20...+25 градусов. Подует юго-восточный ветер, затем его сменит северо-западный. Во время грозы он будет порывистым. Атмосферное давление составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы. 

Ранее на Piter.tv сообщили, куда сходить в Петербурге на выходных 12, 13 и 14 июня. Петербург порадует горожан фестивалями, выставками и экранизацией фильма по роману Виктора Пелевина "Generation П". 

Фото: pixabay

Теги: 13 июня, дожди, михаил леус, погода петербург, фобос
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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