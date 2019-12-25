В Ленобласти неизвестные взломали замок квартиры и забрали у пенсионерки 12 тысяч рублей

В поселке Дубровка Всеволожского района трое неизвестных сломали замок в квартире и силой отобрали деньги у женщины. Об этом стало известно Piter.tv.
В полицию обратилась 69-летняя пенсионерка. Она сообщила, что вечером 27 ноября к ней пришли трое неизвестных (двое мужчин и одна женщина), которые сломали входной замок. Один из мужчин под угрозой ножа потребовал деньги. Неизвестная женщина прошла в комнату и забрала 12 тысяч рублей, которые хранились в сумке.
Уже через несколько часов по подозрению в совершении данного преступления задержаны 43-летняя женщина и её 43-летний сожитель. Примет третьего соучастника преступления потерпевшая не запомнила.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Изъято: кухонный нож и 2 500 рублей.
На прошлой неделе петербуржец перевел мошенникам со счета матери 7,5 млн рублей.
Фото: Piter.tv
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