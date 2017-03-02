В Ленобласти наградили победителей всероссийского субботника

Призерам вручили часы, термосы и блокноты.

Участники всероссийского субботника получили награды от губернатора Ленобласти Александра Дрозденко. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона 9 мая.

Конкурсанты выкладывали в социальных сетях фотографии со своими результатами на субботнике с хэштегом #субботник47. Победителями стали взрослые и дети. В номинации "Любители квиддича" выиграла семья Григоровых. В номинации "Заботливый субботник" первенство получил Антон Вересов: вместе с единомышленниками мужчина обновил объекты для слабовидящих. Ученики школы "Пригородной" в поселке Новый Свет стали лидерами в номинации "Памятный субботник". Победителям подарили термосы, часы и блокноты.

Ранее на Piter.tv сообщили, что Ленобласть в мае в рамках акции "Сад памяти" высадит более 90 тысяч деревьев.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти.