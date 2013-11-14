Житель Янино подозревается в сексуальном насилии над 12-летней дочерью

В полицию накануне обратилась мама девочки.

В поселке Янино Всеволожского района мужчина подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении дочери. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию 10 октября обратилась женщина. Она сообщила, что ее муж совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летней дочери. Полиция установила, что данный инцидент произошел летом этого года.

Подозреваемый был задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пристававшему к девочке в подъезде на улице Коммуны мигранту грозит срок.

Фото: Piter.tv