В Ленобласти задержали мужчину по подозрению в убийстве жены

Тело с гематомами нашел брат погибшей.

В Ленинградской области мужчину задержали по подозрению в убийстве жены. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию 28 июля обратился мужчина и сообщил, что в поселке Кирпичное (Выборгский район ЛО) в квартире нашел труп своей 34-летней сестры. На теле и лице погибшей было множество гематом и ссадин. Было возбуждено уголовное дело по факту убийства.

В воскресенье, 31 июля, в поселке Стрельцово по подозрению в совершении данного преступления задержан супруг погибшей. Мужчина был ранее судим за уничтожение чужого имущества, неуплату алиментов.

Ранее в лесу Ленобласти нашли труп мужчины с огнестрельным ранением головы.

Фото: Piter.tv