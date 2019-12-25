  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В лесу Ленобласти нашли труп мужчины с огнестрельным ранением головы
Сегодня, 8:49
141
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В лесу Ленобласти нашли труп мужчины с огнестрельным ранением головы

0 0

Ещё 17 июля в полицию обратилась женщина и сообщила о пропаже своего мужа.

В лесу Выборгского района Ленобласти был найден труп мужчины, о пропаже которого в полицию сообщила его жена. Об этом стало известно Piter.tv.

Еще 17 июля в полицию обратилась 39-летняя жительница поселка Приветнинское. Она сообщила, что утром 17 июля ушел из дома и не вернулся её 40-летний муж.

В воскресенье, 31 июля, в 5 километрах от поселка в лесу был найден труп пропавшего мужчины с огнестрельным ранением головы. Рядом с телом находилось ружье. Труп направлен в морг.

На прошлой неделе петербурженка нашла труп бывшего супруга со съеденным собакой лицом.

Фото: Piter.tv

Теги: тело, труп
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии