В лесу Ленобласти нашли труп мужчины с огнестрельным ранением головы

В лесу Выборгского района Ленобласти был найден труп мужчины, о пропаже которого в полицию сообщила его жена. Об этом стало известно Piter.tv.
Еще 17 июля в полицию обратилась 39-летняя жительница поселка Приветнинское. Она сообщила, что утром 17 июля ушел из дома и не вернулся её 40-летний муж.
В воскресенье, 31 июля, в 5 километрах от поселка в лесу был найден труп пропавшего мужчины с огнестрельным ранением головы. Рядом с телом находилось ружье. Труп направлен в морг.
На прошлой неделе петербурженка нашла труп бывшего супруга со съеденным собакой лицом.
Фото: Piter.tv
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