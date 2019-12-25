Петербурженка нашла труп бывшего супруга со съеденным собакой лицом

Петербурженка нашла своего бывшего мужа мертвым и с обглоданным лицом. Об этом стало известно Piter.tv
По предварительной информации, 58-летняя женщина обеспокоилась долгим молчанием своего бывшего 61-летнего мужа. После очередного звонка на телефон она отправилась в квартиру к мужчине, чтобы проверить, не случилось ли чего, так как петербуржец злоупотреблял алкоголем.
Дверь женщине никто не открыл, за дверью слышался звонок телефона. Петербурженка взломала дверь и увидела на полу тело бывшего мужа, труп уже был без губ и одной щеки. Мужчина жил в квартире с собакой.
Тело передали в морг для установления причин смерти.
Накануне в Приозерске мужчина утонул рядом с лодочной станцией.
Фото: Piter.tv
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