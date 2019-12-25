Петербурженка нашла труп бывшего супруга со съеденным собакой лицом

Тело передали в морг для установления причин смерти.

Петербурженка нашла своего бывшего мужа мертвым и с обглоданным лицом. Об этом стало известно Piter.tv

По предварительной информации, 58-летняя женщина обеспокоилась долгим молчанием своего бывшего 61-летнего мужа. После очередного звонка на телефон она отправилась в квартиру к мужчине, чтобы проверить, не случилось ли чего, так как петербуржец злоупотреблял алкоголем.

Дверь женщине никто не открыл, за дверью слышался звонок телефона. Петербурженка взломала дверь и увидела на полу тело бывшего мужа, труп уже был без губ и одной щеки. Мужчина жил в квартире с собакой.

Тело передали в морг для установления причин смерти.

Накануне в Приозерске мужчина утонул рядом с лодочной станцией.

Фото: Piter.tv