После атаки БПЛА на Ленобласть 27 июля погиб мужчина

Он погиб во время пожара, начавшегося из-за обломков БПЛА.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вечером 27 июля в своих соцсетях сообщил о жертве атаки БПЛА на регион.

По словам губернатора, 27 июля была отражена беспрецедентная атака БПЛА на промышленные и военные объекты. Все цели уничтожены, был сбит 51 дрон. В отражении атаки участвовали средства ПВО, силы ЛенВО и Ленинградской военно-морской базы.

Во время пожара из-за обломков БПЛА погиб мужчина. Кроме женщины из Ломоносовского района, еще двое молодых людей обратились за медицинской помощью с ушибами и порезами от осколков. Всем, включая близких погибшего, будет оказана помощь, отметил Александр Дрозденко.

Фото: Piter.tv