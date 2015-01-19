В Ленобласти из-за обломков БПЛА пострадала женщина и загорелся дом

Пострадавшая доставлена в больницу с ушибами и порезами.

В результате падения обломков сбитого беспилотника в Ломоносовском районе пострадала местная жительница. Губернатор Александр Дрозденко сообщил в своем Telegram-канале, что женщина с ушибами и порезами была доставлена в Ломоносовскую межрайонную больницу, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

Одновременно в поселке Большая Ижора того же района пожарные ликвидируют возгорание трехквартирного жилого дома, вызванное падением обломков БПЛА. С шести часов утра в регионе действует режим повышенной опасности из-за продолжающихся атак беспилотников, что уже привело к временным ограничениям в работе аэропорта Пулково и ухудшению качества мобильной связи.

По оперативным данным, обломки сбитых беспилотников были обнаружены в нескольких районах области: Гатчине, Войсковицком поселении, Ломоносовском и Кингисеппском районах, а также в Приморске. Силами ПВО за утро уничтожено более десяти воздушных целей.

Власти региона призывают жителей сохранять бдительность и немедленно сообщать о любых подозрительных предметах или происшествиях по номеру экстренных служб 112.

Ранее Piter.TV сообщал, что аэропорт Пулково возобновляет работу после атаки дронов.

Фото: Piter.TV