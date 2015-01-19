Аэропорт Пулково возобновляет работу после атаки дронов

Правда, в терминале временно приостановили регистрации на рейсы.

Утренняя массовая атака беспилотников привела к серьезным перебоям в работе аэропорта Пулково. 22 рейса, которые должны были приземлиться в Северной столице, перенаправили на запасные аэродромы, еще 57 вылетов задержали.

В пресс-службе аэропорта сообщили о временных ограничениях: "Регистрация на рейсы приостановлена, проход в чистую зону ограничен. Просим пассажиров отмененных рейсов, а также встречающих покинуть здание". Ситуация начала стабилизироваться к полудню — официальный телеграм-канал Пулково сообщил о возобновлении приема и выпуска рейсов.

Напомним, что в Ленинградской области утром сбили более 10 беспилотников. Один инцидент привел к травмам женщины (ушибы и порезы), в нескольких районах зафиксированы локальные возгорания из-за обломков БПЛА. Власти региона пообещали компенсировать причиненный ущерб.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Ленобласти за утро сбили более 10 беспилотников.

Фото: Piter.TV