"Братьям по оружию – равные права!": ЛДПР в Санкт-Петербурге требует справедливости для всех ветеранов

На круглом столе в петербургском отделении ЛДПР с участниками военных конфликтов последних десятилетий было принято обращение к депутатам Госдумы от фракции ЛДПР. Ветераны потребовали проконтролировать соблюдение предоставления льгот всем военнослужащим независимо от того, в каких операциях они участвовали.

Инициаторами обращения выступили герои СВО. По их мнению, ветераны других конфликтов – например, Афганистана, Чечни или Сирии – зачастую лишены льгот, которые сегодня получают военнослужащие, вернувшиеся из зоны текущей спецоперации.

Государство создало мощную систему социальной поддержки для участников СВО. Мы благодарны за эту работу. Согласно федеральному законодательству, аналогичные льготы предусмотрены и для ветеранов других конфликтов. Однако сейчас вектор внимания смещён в сторону бойцов СВО, что приводит к перекосам на местах: ветеранам прежних конфликтов иногда отказывают в положенных привилегиях в пользу участников спецоперации. Иван Есипов, ветеран СВО, первый заместитель руководителя Петербургского отделения ЛДПР

Он также упомянул о широких возможностях, которые предоставляются семьям участников спецоперации. Например, в этом году в МГУ по квоте поступили более 300 детей участников СВО, из них 116 – без ЕГЭ. 260 льготников приняли в ВШЭ, причём половину – также без экзаменов.

На фоне такой всесторонней поддержки бойцов СВО, осуществляемой под строгим контролем государства, невнимание к ветеранам других конфликтов выглядит как проявление социальной несправедливости.

Не бывает забытых или полузабытых войн. Мы все – братья по оружию, и каждый из нас в равной мере рисковал жизнью и здоровьем, защищая интересы нашей страны. Например, ветеранам Афганской войны сегодня уже за 60. Это воины старшего поколения, и они особенно нуждаются в поддержке. Поэтому мы предлагаем не разделять понятия "ветеран СВО" и "ветеран боевых действий". Это позволит гарантировать социальную помощь всем бывшим военнослужащим, в том числе на региональном уровне. Иван Есипов, ветеран СВО, первый заместитель руководителя Петербургского отделения ЛДПР

Надеюсь, наше мнение будет услышано на самом верху. Потому что действительно существует путаница в понятиях, которая приводит к несправедливости. Слова "Никто не забыт и ничто не забыто" должны быть актуальны не только 9 мая. Александр Малов, участник СВО, ветеран боевых действий

Иван Есипов (ЛДПР): "Лоскутное одеяло Победы от маленьких петербуржцев согрело души бойцов".

Фото: из личного архива Ивана Есипова