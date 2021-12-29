Несовершеннолетняя петербурженка получила ожоги из-за загоревшегося бензина

Семнадцатилетняя петербурженка получила ожоги, так как в квартире загорелся бензин, разлитый по полу знакомым. Об этом стало известно Piter.tv.
В квартире на Южном шоссе загорелся разлитый бензин. Во время происшествия пострадала несовершеннолетняя. Она получила термический ожог 4% I и II степени бедра и голени. В средней степени тяжести она была помещена в ожоговое отделение.
Семья состоит на учете в ОДН. Проводится проверка.
Ранее в доме на шоссе Революции мужчина выстрелил из газового пистолета в лицо соседу.
Фото: Piter.tv
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