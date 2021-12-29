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Несовершеннолетняя петербурженка получила ожоги из-за загоревшегося бензина
Сегодня, 9:24
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Несовершеннолетняя петербурженка получила ожоги из-за загоревшегося бензина

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Бензин на пол пролил ее знакомый.

Семнадцатилетняя петербурженка получила ожоги, так как в квартире загорелся бензин, разлитый по полу знакомым. Об этом стало известно Piter.tv.

В квартире на Южном шоссе загорелся разлитый бензин. Во время происшествия пострадала несовершеннолетняя. Она получила термический ожог 4% I и II степени бедра и голени. В средней степени тяжести она была помещена в ожоговое отделение.

Семья состоит на учете в ОДН. Проводится проверка.

Ранее в доме на шоссе Революции мужчина выстрелил из газового пистолета в лицо соседу.

Фото: Piter.tv

Теги: бензин, ожог
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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