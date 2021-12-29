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В доме на шоссе Революции мужчина выстрелил из газового пистолета в лицо соседу
Сегодня, 8:39
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В доме на шоссе Революции мужчина выстрелил из газового пистолета в лицо соседу

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Пострадавший получил конъюнктивит обоих глаз, переломом костей носа, гематому затылочной области.

На выходных во время конфликта в доме на шоссе Революции мужчина выстрелил соседу в лицо из газового пистолета. Об этом стало известно Piter.tv.

Установлено, что ночью 6 февраля в парадной дома 52-летний мужчина во время конфликта выстрелил из газового пистолета 33-летнему соседу. Пострадавший получил конъюнктивит обоих глаз, переломом костей носа, гематому затылочной области. После оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии был отпущен домой.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Ранее на Искровском проспекте жителю Петербурга выстрелили из пневматики в лицо.

Фото: Piter.tv

Теги: хулиганство, шоссе революции
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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