На Искровском проспекте жителю Петербурга выстрелили из пневматики в лицо

В ночь на субботу, 5 февраля, в Невском районе злоумышленник напал на петербуржца. Он выстрелил в лицо неприятеля из пневматического пистолета. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Конфликт между мужчинами произошел у одного домов на Искровском проспекте. Пострадавший попал в Мариинскую больницу. У него диагностировали повреждение глаза.
Задержанного доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее на Piter.tv сообщили, что на "Петроградской" дебоширы напали на педагога из Англии.
Фото: Pexels
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