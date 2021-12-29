На Искровском проспекте жителю Петербурга выстрелили из пневматики в лицо

Пострадавший получил повреждение глаза.

В ночь на субботу, 5 февраля, в Невском районе злоумышленник напал на петербуржца. Он выстрелил в лицо неприятеля из пневматического пистолета. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Конфликт между мужчинами произошел у одного домов на Искровском проспекте. Пострадавший попал в Мариинскую больницу. У него диагностировали повреждение глаза.

Задержанного доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на "Петроградской" дебоширы напали на педагога из Англии.

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