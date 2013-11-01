В квартире в Нейшлотском переулке обнаружили мертвого расцарапанного мужчину

Петербуржец умер во время распития спиртных напитков.

В субботу вечером, 24 декабря, в квартире в Нейшлотском переулке скончался 33-летний житель Петербурга. Его тело нашли в 21:40.

По информации Piter.tv, мужчина умер во время распития спиртных напитков. Он пришел к 42-летнему товарищу в гости и во время застолья ему стало плохо. Хозяин квартиры вызвал скорую помощь. Но пока мужчины ждали врачей, один из них умер.

На теле погибшего врачи заметили синяки и царапины. Труп направили в морг для установления причины смерти. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: Бастрыкин заинтересовался ситуацией с падением глыбы льда на студентку в Петербурге.

Фото: Piter.tv