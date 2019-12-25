Горящий диван заставил жителей эвакуироваться из квартиры на Дальневосточном

Пожар потушили менее чем за 20 минут.

Из квартиры на Дальневосточном эвакуировали трех человек из-за горящего дивана. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 30-го сентября.

Пожар произошел в 9 утра в доме №59. В однокомнатной квартире площадью 12 кв. метров загорелся диван. Огонь оперативно локализовали. Жильцы осматриваются сотрудниками скорой помощи.

На вызов выезжали 10 сотрудников МЧС.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что подозреваемых, которые угрожали ножом студентам педколледжа на Ивановской улице, заключили под стражу.

Фото: Piter.TV