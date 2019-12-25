В квартире на Полюстровском нашли труп девятилетнего мальчика

Внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружили.

Около полудня во вторник, 1 декабря, в полицию Петербурга сообщили о найденном в квартире на Полюстровском проспекте трупе девятилетнего мальчика. Об этом Piter.TV рассказал источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что на теле второклассника не нашли внешних признаков насильственной смерти, с места изъяли лекарственные препараты. Труп направили в морг для установления причины смерти. Известно, что семья мальчика полная и не состоит на учете.

Ранее мы писали, что в Петербурге суд обязал МВД выплатить компенсацию за пытки подростка.

Фото: Piter.TV