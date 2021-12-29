В Кудрово запустили 19 новых низкопольных автобусов

Новые автобусы удобны и для людей с инвалидностью, и для родителей с колясками.

В Кудрово по маршрутам №596А и №692 начали ходить 19 новых низкопольных автобусов на газомоторном топливе. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Новые автобусы удобны и для людей с инвалидностью, и для родителей с колясками. Все эти современные автобусы работают на газу, что экономично, экологично и безопасно.

Председатель комитета Ленобласти по транспорту Михаил Присяжнюк отметил, что есть планы по обновлению подвижного состава современным транспортом и по другим районам области.

Недавно в Кудрово открылась новая школа на 1100 мест.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти