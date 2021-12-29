В Кудрово открылась новая школа на 1100 мест

Новая школа оснащена современным компьютерным оборудованием, лингафонными кабинетами, лабораториями 3D-моделирования и робототехники.

В Кудрово 10 января открылась школа на 1100 мест. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко посетил новое образовательное учреждение и оценил его на твердую "пятерку".

Глава региона отметил, что, по договоренности с руководством администрации Всеволожского района, в дальнейшем объекты образования будут чаще расширяться за счет пристроек.

Новая школа оснащена современным компьютерным оборудованием, лингафонными кабинетами, лабораториями 3D-моделирования и робототехники. В центре образования есть актовый зал на 500 мест, библиотека, медиа и читальный залы. Для физического развития детей оборудованы два спортивных зала, класс ритмики, футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, беговые дорожки. Помещение столовой рассчитано на 550 посадочных мест.

Застройщик начал возведение объекта в июне 2019 года. Работы были завершены в сентябре 2021-го. Здание передано администрации МО "Всеволожский муниципальный район".

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Фото: правительство Ленобласти