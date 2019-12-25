В Кудрово в ванной утонула девятимесячная девочка. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.
Мама девочки, 21-летняя гражданка республики Таджикистан 9 марта в 15:00 в ванной комнате после утопления обнаружила труп своей девятимесячной дочери, которую она оставила без присмотра.
Труп направлен в морг для установления причины смерти. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).
Ранее в Петербурге пьяная мать едва не утопила полугодовалого сына в ванной.
Фото: pixabay
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