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В Кудрово в ванной утонула девятимесячная девочка
Сегодня, 9:01
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nastya960

В Кудрово в ванной утонула девятимесячная девочка

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Мама оставила дочку без присмотра.

В Кудрово в ванной утонула девятимесячная девочка. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Мама девочки, 21-летняя гражданка республики Таджикистан 9 марта в 15:00 в ванной комнате после утопления обнаружила труп своей девятимесячной дочери, которую она оставила без присмотра.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

Ранее в Петербурге пьяная мать едва не утопила полугодовалого сына в ванной.

Фото: pixabay

Теги: кудрово, младенец, утонула в ванной
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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