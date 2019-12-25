В Петербурге пьяная мать едва не утопила полугодовалого сына в ванной

Малыша госпитализировали в состоянии клинической смерти.

Полиция Петербурга разбирается в обстоятельствах травмирования полугодовалого малыша. Накануне ребенка госпитализировали в состоянии клинической смерти. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Установлено, что мальчик едва не утонул в ванне в квартире дома на улице Гарькавого. Его 31-летняя мать рассказала, что оставила ребенка без присмотра. В этот момент женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Ребенка поместили в реанимацию. Известно, что он проживает в многодетной семье – у его матери пятеро детей. Отец ребенка в настоящий момент находится на лечении в больнице.

Мать доставили в полицию и поместили в изолятор. В отношении нее составлен административный протокол.

Ранее мы писали, что в Петербурге 2-летний малыш отравился подозрительными конфетами.

Фото: Piter.TV