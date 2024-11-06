В Кронштадте на ходу загорелся автобус

В Кронштадте на Цитадельском шоссе загорелся лазурный автобус. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
Транспортное средство полыхало днем 6 ноября около школы №425. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, однако местные жители пожаловались на запах гари.
В пресс-службе АО "Третий парк" подчеркнули, что возгорание произошло во время перегона автобуса, пассажиры в салоне отсутствовали.
Причины случившегося выясняются, проводится проверка.
Ранее в Колпино автобус потерял колесо.
Видео, фото: Telegram / Дорожный инспектор
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