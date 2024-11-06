В Кронштадте на ходу загорелся автобус

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

В Кронштадте на Цитадельском шоссе загорелся лазурный автобус. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Транспортное средство полыхало днем 6 ноября около школы №425. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, однако местные жители пожаловались на запах гари.

В пресс-службе АО "Третий парк" подчеркнули, что возгорание произошло во время перегона автобуса, пассажиры в салоне отсутствовали.

Причины случившегося выясняются, проводится проверка.

Ранее в Колпино автобус потерял колесо.

Видео, фото: Telegram / Дорожный инспектор