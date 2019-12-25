Рынок труда Петербурга: в спросе учителя и продавцы, а интерес к страховщикам падает

За 30 дней компании разместили более 116 тысяч вакансий.

Аналитики hh.ru подвели итоги рынка труда в Санкт-Петербурге за последний месяц, выявив наиболее востребованные профессии у работодателей. За 30 дней компании разместили более 116 тысяч вакансий, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Лидерами по востребованности оказались преподаватели и репетиторы — на рынке труда не хватает более 3 тысяч специалистов в сфере образования. Спрос на этих работников вырос на 26% по сравнению с 2023 годом.

На втором месте — работники розничной торговли, включая кассиров и продавцов. Здесь спрос увеличился на 25%, компании искали более 12 тысяч таких сотрудников. Врачи и специалисты медицинской сферы тоже остаются востребованными — спрос на них вырос на 23%.

Однако интерес к специалистам по страхованию снизился на 16%, а спрос на топ-менеджеров и кадровиков сократился на 1%.

Авито Работа: в Санкт-Петербурге спрос соискателей на офисные позиции вырос на 20% за год.

Фото: unsplash