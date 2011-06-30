В Колпино женщина родила в кустах и утопила новорожденную в Ижоре

Подозреваемая дала признательные показания.

В Колпино задержали женщину, которая утопила свою новорожденную дочь в Ижоре. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

На берегу реки Ижора в Колпино 22 сентября был обнаружен труп новорожденной девочки.

В ходе расследования в Колпино 29 сентября была задержана 36-летняя гражданка Узбекистана. Она рассказала, что самостоятельно родила в кустах, затем закутала новорожденную в пеленку, положила в пакет и выкинула в реку Ижора. Подозреваемая задержана.

В начале сентября новорожденную девочку нашли в мусоропроводе на юго-западе Москвы.

Фото: Piter.tv