В Колпино студент отравился неизвестным веществом

Он находится в тяжёлом состоянии (опросу не подлежит).

В Колпино студент колледжа получил отравление неизвестным веществом депримирующего действия. Об этом Piter.tv стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию поступила телефонограмма из больницы. К ним из квартиры по Тверской улице поступил 17-летний студент колледжа. Он находится в тяжёлом состоянии (опросу не подлежит).

Семья благополучная, на учете в ОДН не состоит.

В прошлом месяце в Петербурге 2-летний малыш отравился наркотиками по недосмотру родителей.

Фото: Piter.tv