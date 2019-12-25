  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге 2-летний малыш отравился наркотиками по недосмотру родителей
Сегодня, 9:04
105
Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 2-летний малыш отравился наркотиками по недосмотру родителей

0 0

Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

Поздним вечером 20 октября в детскую городскую больницу №5 имени Филатова поступил 2-летний малыш с острым пероральным отравлением неизвестным наркотическим веществом. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Выяснилось, что мальчик по недосмотру родителей съел наркотическое вещество. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

В настоящий момент устанавливаются все подробности случившегося.

Ранее в Петербурге госпитализировали девятиклассника, отравившегося ликером.

Фото: Piter.TV

Теги: дети, отравление
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии