В Петербурге 2-летний малыш отравился наркотиками по недосмотру родителей

Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

Поздним вечером 20 октября в детскую городскую больницу №5 имени Филатова поступил 2-летний малыш с острым пероральным отравлением неизвестным наркотическим веществом. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Выяснилось, что мальчик по недосмотру родителей съел наркотическое вещество. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

В настоящий момент устанавливаются все подробности случившегося.

Ранее в Петербурге госпитализировали девятиклассника, отравившегося ликером.

Фото: Piter.TV