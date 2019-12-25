В Петербурге госпитализировали девятиклассника, отравившегося ликером

Мальчика обнаружила мать спящим. Рядом с ним лежала пустая бутылка.

Вечером 18 октября в полицию Петербурга поступила телефонограмма из Детской городской больницы №5. Медики рассказали о госпитализации 15-летнего парня, ученика 9 класса, с пероральным отравлением этанолом. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Мальчика обнаружила мать в квартире на Большой Зелениной улице. Женщина вернулась с работы и нашла своего сына спящим. Рядом с ним лежала пустая бутылка ликера объемом 0,5 литров. Подростка госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

По месту учебы он характеризуется удовлетворительно, замечаний не имеет, проявляет активность в школьной жизни класса. Мать посещает родительские собрания, выполняет рекомендации педагогического состава. Семья на профилактическом учете не состоит.

Ранее мы писали, что подросток отравился психотропным веществом на Бухарестской улице.

Фото: Piter.TV