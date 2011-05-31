В Колпино открылась школа на 375 мест

Для ребят сделали бассейн, два спортивных зала, актовый зал, кабинеты труда, современную библиотеку и медиацентр.

В Колпинском районе открылась новая школа на 375 мест. Она находится в малоэтажном квартале ЖК "Юттери". Учебный корпус является частью школы № 455 с углубленным изучением английского языка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

Объект находится на Понтонной улице, 13, корпус 2. В данном здании будут учиться учащиеся 1-9 классов. Глава Северной столицы вручил директору учебного заведения на День знаний сертификат на интерактивный медиапроектор.

Для ребят сделали бассейн, два спортивных зала, актовый зал, кабинеты труда, современную библиотеку и медиацентр. Создана безбарьерная среда для школьников и учителей с ограниченными возможностями. Учащиеся средней и младшей школы будут заниматься в разных блоках. Кроме того, для первоклассников, которые остаются на продленку, сделали спальни и игровые комнаты.

Ранее на Piter.tv: в Колпино открылась новая детская поликлиника.

Фото: Piter.tv