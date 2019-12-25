В Колпино неизвестные силой отобрали у курьера телефон и еду

Пострадавшему брызнули в лицо из баллончика и ударили несколько раз по голове.

В Колпино неизвестные напали на доставщика еды. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию обратился пострадавший. Он рассказал, что 4 июля у парадной дома №42 по Тверской улице в Колпино на него напали неизвестные. Ему брызнули из баллончика в лицо, отобрали мобильный телефон и заказ доставки.

Полицейские с помощью камер установили, что четыре молодых человека и одна девушка попросили курьера дать сигарету. После отказа трое молодых людей подошли к курьеру, забрали мобильный телефон, несколько раз ударили по голове и скрылись. Вскоре один из нападавших вернулся, открыл рюкзак и забрал оттуда заказанную еду.

Приметы нападавших: двое молодых людей, 18-22 года, рост 175-180, короткие волосы, один нормального телосложения, второй –худого. Приметы других не запомнил.

Возбуждено уголовное дело.

На прошлой неделе в Выборге был задержан наркоман, напавший на пенсионерку.

Фото: Piter.tv