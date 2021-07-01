Он ударил ее по голове бутылкой и забрал сумку, где были 300 рублей.

В Выборге задержан наркоман, напавший на пенсионерку. В поисках денег на "дозу" он зашел в подъезд за пенсионеркой и, ударив бутылкой по голове, вырвал из ее рук сумку. Наживой стали 300 рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В полицию обратилась сама 65-летняя пострадавшая. Полиция установила, что в ночь на 27 июня женщина возвращалась из гостей. Когда она заходила в подъезд дома на Ленинградском шоссе, за ней проскочил неизвестный. Уже в подъезде он ударил ее бутылкой по голове и забрал сумку. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).

По подозрению в совершении указанного преступления задержан 34-летний наркозависимый местный житель. На похищенные деньги он сразу же купил спиртное.

Ранее в Выборге мужчина расстрелял собаку и угрожал расправой ее хозяину.

Видео: МВД