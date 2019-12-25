В Выборге мужчина расстрелял собаку и угрожал расправой ее хозяину

Инцидент произошел на побережье Солдатского пляжа.

В Выборгском районе Ленобласти неизвестный на иномарке устроил стрельбу по гуляющему со своей собакой мужчине. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

Пострадавший пояснил, что около половины первого ночи 29 июня он прогуливался вдоль побережья Солдатского пляжа со своей собакой породы Терьер. В какой-то момент послышался хлопок, собака упала на землю и начала скулить, пыталась встать, но не могла. Хозяин собаки пошел на звук и увидел мужчину, на вид 35-40 лет. У данного мужчины был предмет, похожий на ружье "Сайга". Он направил оружие на хозяина собаки и пригрозил выстрелить.

Стрелок после этого быстро сел в свой автомобиль Mitsubishi и скрылся с места происшествия.

Также пострадавший рассказал, что после того как неизвестный мужчина ушел, он вернулся на то место где лежала его собака, но собаки уже не было, где находится в данный момент, не известно.

Полицейские по составленным приметам выяснили, что стрелявший – 47-летний ранее судимый житель Выборга. Сейчас его разыскивают.

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Фото: Piter.tv