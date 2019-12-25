В Петербурге ИИ оштрафовал владельца здания с 58 кондиционерами

ИИ в автоматическом режиме обнаружил кондиционер на лицевой части здания и сформировал протокол.

Искусственный интеллект (ИИ) оштрафовал владельца здания с 58 кондиционерами на фасаде в Колпино. Об этом рассказали в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга 29 октября.

Нарушения правил благоустройства на Финляндской улице выявил нейросетевой комплекс "Городовой". ИИ в автоматическом режиме обнаружил кондиционер на лицевой части здания и сформировал протокол.

Владелец здания, понимая, что этот кондиционер – всего лишь один из 58 на здании, и штрафы будут приходить и далее, решил отремонтировать весь фасад и снять все кондиционеры. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее на Piter.TV: нейросеть "Городовой" за неделю обнаружила 37 посторонних граффити в Петербурге.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга