В Петербурге ИИ оштрафовал владельца здания с 58 кондиционерами

Искусственный интеллект (ИИ) оштрафовал владельца здания с 58 кондиционерами на фасаде в Колпино. Об этом рассказали в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга 29 октября.
Нарушения правил благоустройства на Финляндской улице выявил нейросетевой комплекс "Городовой". ИИ в автоматическом режиме обнаружил кондиционер на лицевой части здания и сформировал протокол.
Владелец здания, понимая, что этот кондиционер – всего лишь один из 58 на здании, и штрафы будут приходить и далее, решил отремонтировать весь фасад и снять все кондиционеры.
Пресс-служба ГАТИ Петербурга
Ранее на Piter.TV: нейросеть "Городовой" за неделю обнаружила 37 посторонних граффити в Петербурге.
Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга
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