  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге ИИ оштрафовал владельца здания с 58 кондиционерами
Сегодня, 12:30
140
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге ИИ оштрафовал владельца здания с 58 кондиционерами

0 0

ИИ в автоматическом режиме обнаружил кондиционер на лицевой части здания и сформировал протокол.

Искусственный интеллект (ИИ) оштрафовал владельца здания с 58 кондиционерами на фасаде в Колпино. Об этом рассказали в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга 29 октября. 

Нарушения правил благоустройства на Финляндской улице выявил нейросетевой комплекс "Городовой". ИИ в автоматическом режиме обнаружил кондиционер на лицевой части здания и сформировал протокол. 

Владелец здания, понимая, что этот кондиционер – всего лишь один из 58 на здании, и штрафы будут приходить и далее, решил отремонтировать весь фасад и снять все кондиционеры. 

Пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Ранее на Piter.TV: нейросеть "Городовой" за неделю обнаружила 37 посторонних граффити в Петербурге. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: гати петербурга, нейросеть, финляндская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии