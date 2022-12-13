В Ленобласти в колодце обнаружили останки человека

Пол и возраст определить не представилось возможным.

В Кировском районе Ленинградской области мужчина обнаружил в колодце останки человека. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратился 36-летний мужчина. Он сообщил, что в деревне Келколово, на дачном участке, на котором он не был более двух лет, в колодце обнаружил останки человека.

Прибывшие полицейские подтвердили данную информацию: обнаружены скелетированные человеческие останки, пол и возраст определить не представилось возможным. Труп осмотрен, направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее в Выборге около гаражей нашли 3 пакета с расчлененным телом мужчины.

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Фото: pxhere.com