На иностранца завели уголовное дело за попытку дать взятку сотруднику ДПС в Кировском районе

Он пытался избежать протокола с помощью 10 тыс. рублей.

Водитель "Киа Рио" пытался дать взятку сотрудники Госавтоинспекции в Кировском районе. Инспектор отказался от денег и сообщил о случившемся руководству. Об этом рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Транспортное средство остановили вечером 15-го октября на проспекте Маршала Жукова. За рулем находился 23-летний мужчина. При составлении административного протокола он пытался дать инспектору ДПС 10 тысяч рублей. Дело в том, что водитель, будучи иностранным гражданином, нарушил правила въезда либо режим пребывания в РФ.

Следственные органы возбудили уголовное дело за мелкое взяточничество. Гражданин находится под подпиской о невыезде.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге начнут контролировать выезд водителей на полосы для общественного транспорта.

Фото: Piter.TV