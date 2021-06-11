Полицейские выводили жителей Калининского района из водоемов

Купание в необорудованных местах запрещено.

В Калининском районе ловили жителей, которые купались в водоемах. В отношении одного человека составили административный протокол. Об этом сообщила пресс-служба администрации района.

В рейде участвовал отдел по вопросам законности администрации района, полицейские, сотрудники МЧС, муниципальные депутаты и другие. Так как официальных пляжей и спасательных станций в Калининском районе нет, то купаться в необорудованных местах запрещено. Штраф может составить от 500 до 1000 рублей.



Жители купаются в водоемах в сквере Безбородко, саду Прометей, на проспекте Луначарского, 92, Муринском парке. По итогам рейда оформили 1 административный протокол, провели 7 бесед, а также предотвратили 2 попытки употребления алкоголя.

Для купального сезона МЧС одобрили 15 петербургских пляжей.

Видео: ВКонтакте / Калининский район Санкт-Петербурга