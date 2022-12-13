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Стало известно, в каких городах Ленобласти пройдут военные парады и салюты 9 Мая
Сегодня, 13:47
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Стало известно, в каких городах Ленобласти пройдут военные парады и салюты 9 Мая

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По словам главы региона, на всех мероприятиях в городах и посёлках жителей и гостей ждут с портретами и фотографиями героев.

Как Ленинградская область в этом году отметит День Победы, в своем Telegram-канале рассказал губернатор 47 региона Александр Дрозденко.

По словам главы региона, на всех мероприятиях в городах и посёлках жителей и гостей ждут с портретами и фотографиями героев. На главных улицах Луги, Гатчины, Выборга пройдут военные парады, в других городах запланированы мотопробеги и автопробеги, шествия реконструкторов.

У всех военных мемориалов состоятся митинги и возложения цветов. Также праздничные салюты состоятся в Выборге, Волхове, Гатчине, Всеволожске.

В Гатчине в преддверии 9 Мая местную жительницу поздравили со 100-летним юбилеем.

Фото: Piter.tv

Теги: 9 мая, день победы
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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