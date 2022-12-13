В Гатчине в преддверии 9 Мая местную жительницу поздравили со 100-летним юбилеем

Всю войну Вера Ивановна прожила в блокадном Ленинграде, работала на заводе ПТО имени Кирова и на предприятии по торфоразработкам.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в канун Дня Победы в Великой Отечественной войне поздравил жительницу Гатчинского района Веру Молодцову не только с праздником Победы, но и с днём рождения. 17 марта Вера Ивановна отметила вековой юбилей.

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Всю войну Вера Ивановна прожила в блокадном Ленинграде, работала на заводе ПТО имени Кирова и на предприятии по торфоразработкам, награждена медалью "За оборону Ленинграда" и медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".

У Веры Ивановны двое внуков и четыре правнука. В 1972 году она переехала к дочери в Гатчину. Работала на Мебельном комбинате рабочей, откуда ушла на заслуженный отдых.

Фото: администрация Ленобласти

Видео: Telegram/ Александр Дрозденко