В кафе 16-летняя петербурженка подверглась сексуальному насилию со стороны 64-летнего посетителя

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Калининском районе мужчина в кафе совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию 8 ноября обратилась мама девочки и сообщила, что в кафе на Светлановском проспекте посетитель довел до слез её 16-летнюю дочь. Прибывшими полицейскими был задержан 64-летний петербуржец, который совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девушки.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: Петербурженку избил и изнасиловал незнакомец, ворвавшийся в её квартиру через незапертую дверь.

Фото: Piter.tv