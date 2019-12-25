В кафе 16-летняя петербурженка подверглась сексуальному насилию со стороны 64-летнего посетителя

В Калининском районе мужчина в кафе совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об этом стало известно Piter.tv.
В полицию 8 ноября обратилась мама девочки и сообщила, что в кафе на Светлановском проспекте посетитель довел до слез её 16-летнюю дочь. Прибывшими полицейскими был задержан 64-летний петербуржец, который совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девушки.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее на Piter.tv: Петербурженку избил и изнасиловал незнакомец, ворвавшийся в её квартиру через незапертую дверь.
Фото: Piter.tv
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