Петербурженку избил и изнасиловал незнакомец, ворвавшийся в её квартиру через незапертую дверь

Мужчина, применив физическую силу, изнасиловал петербурженку, после чего с места скрылся.

В Красносельском районе Петербурга неизвестный мужчина ворвался в квартиру, избил и изнасиловал петербурженку. Подробности стали известны Piter.tv.

По словам 42-летней пострадавшей, днём 9 ноября в её квартиру в доме по Петергофскому шоссе через незакрытую дверь проник неизвестный. Мужчина, применив физическую силу, изнасиловал петербурженку, после чего с места скрылся.

Приметы: мужчина, на вид 40 лет, рост 170 см, нормального телосложения, черные короткие волосы. Одет в черную шапку, черную куртку с белым воротником, футболку с принтом зеленого цвета, на поясе сумка черного цвета, светло-голубые джинсы, ботинки черного цвета.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее петербурженка обвинила мужа в изнасиловании её 17-летней дочери.

Фото: Piter.tv