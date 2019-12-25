ГАТИ зафиксировала нарушения содержания детских площадок за неделю

За выявленные нарушения может грозить штраф до 100 тысяч рублей.

В ходе "Недели чистоты" специалисты Государственной административно-технической инспекции мониторят содержание детских городских площадок в Петербурге, сообщили в пресс-службе ведомства.

Помимо площадок, которые содержатся в чистом и исправном состоянии, как, например, на бульваре Новаторов, 3, есть и площадки, закрашенные граффити (проспект Ветеранов, 87), нарушение содержания территории и много мусора (Разъезжая улица, 38).

В отношении балансодержателей детских площадок с нарушениями ГАТИ ведет процессуальные действия по привлечению к административной ответственности. За такие нарушения предусмотрен административный штраф от 30 до 100 тысяч рублей. сообщили в ГАТИ

Напомним, в ходе программы сотрудники ГАТИ проверяют содержание фасадов нежилых зданий, постоянных ограждений и других объектов в 9 районах города.

Ранее мы писали, что за четыре дня "Недели чистоты" в Петербурге ГАТИ выявила нарушения на 166 адресах.

Фото: пресс-служба ГАТИ; Piter.tv