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ГАТИ зафиксировала нарушения содержания детских площадок за неделю
Сегодня, 13:54
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ГАТИ зафиксировала нарушения содержания детских площадок за неделю

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За выявленные нарушения может грозить штраф до 100 тысяч рублей.

В ходе "Недели чистоты" специалисты Государственной административно-технической инспекции мониторят содержание детских городских площадок в Петербурге, сообщили в пресс-службе ведомства. 

Помимо площадок, которые содержатся в чистом и исправном состоянии, как, например, на бульваре Новаторов, 3, есть и площадки, закрашенные граффити (проспект Ветеранов, 87), нарушение содержания территории и много мусора (Разъезжая улица, 38). 

В отношении балансодержателей детских площадок с нарушениями ГАТИ ведет процессуальные действия по привлечению к административной ответственности. За такие нарушения предусмотрен административный штраф от 30 до 100 тысяч рублей.

сообщили в ГАТИ

Напомним, в ходе программы сотрудники ГАТИ проверяют содержание фасадов нежилых зданий, постоянных ограждений и других объектов в 9 районах города.

Ранее мы писали, что за четыре дня "Недели чистоты" в Петербурге ГАТИ выявила нарушения на 166 адресах.

Фото: пресс-служба ГАТИ; Piter.tv

Теги: гати, неделя чистоты в петербурге, петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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