В Сочи третий день ищут пропавших в горах двух подростков

Во вторник, 13 июля подростки отправились в поход в район горы Сахарная у села Пластунка. Однако до настоящего времени их местонахождение неизвестно.
Один из пропавших подростков - местный житель, а второй приехал из Нижегородской области. Они были одеты в темные брюки, у одного из них была красная ветровка. Выяснилось, что палаток, спальных мешков и фонарей парни с собой не взяли, только небольшой запас еды на день.
К поискам привлечены более 70 росгвардейцев, спасатели, представители лесничества и полиции.
СК начал доследственную проверку по факту исчезновения. В районе поисков работают следователи и следователи-криминалисты.
Ранее стадо известно, что в Азове задержали подозреваемого в нападении с ножом на пассажирок автобуса.
Видео: Telegram / Россия. Кубань | Новости
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все