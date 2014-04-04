В Сочи третий день ищут пропавших в горах двух подростков

К поискам 16-летних подростков подключилась Росгвардия, беспилотники и вертолеты.

Во вторник, 13 июля подростки отправились в поход в район горы Сахарная у села Пластунка. Однако до настоящего времени их местонахождение неизвестно.

Один из пропавших подростков - местный житель, а второй приехал из Нижегородской области. Они были одеты в темные брюки, у одного из них была красная ветровка. Выяснилось, что палаток, спальных мешков и фонарей парни с собой не взяли, только небольшой запас еды на день.

К поискам привлечены более 70 росгвардейцев, спасатели, представители лесничества и полиции.

СК начал доследственную проверку по факту исчезновения. В районе поисков работают следователи и следователи-криминалисты.

Ранее стадо известно, что в Азове задержали подозреваемого в нападении с ножом на пассажирок автобуса.

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