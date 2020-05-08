Подозреваемый в нападении с ножом на пассажирок автобуса в Азове задержан

Две женщины, раненные при нападении, находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

В четверг, 15 июля в городе Азов Ростовской области 51-летний мужчина напал с ножом в автобусе на трех пассажирок. Одна из них, 33-летняя женщина, позже скончалась.

Две пострадавшие женщины (55 лет и 61 год) были прооперированы и сейчас находятся в стабильно тяжелом состоянии.

После нападения мужчина скрылся с места преступления, однако позже был задержан. Как сообщил "Интерфаксу" источник, нападавший наблюдается у психиатра и нарколога, во время случившегося у него была ломка.

Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.

Ранее пассажиры автотура "Санкт-Петербург - Крым" 16 часов ждут на трассе замены автобуса после поломки.

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