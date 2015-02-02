Площадь пожара составила 5 000 квадратных метров.

В Ростовской области загорелись склад автопокрышек и промзона. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел 4 августа в городе Азове. Поступило сообщение о возгорании на открытой территории, в результате чего огонь перекинулся на склад. Площадь пожара составила 5 000 квадратных метров. В его тушении участвовали порядка 120 специалистов и 33 единицы техники. Сведений о пострадавших не поступало.

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Видео: МЧС России