  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пассажиры автотура "Санкт-Петербург - Крым" 16 часов ждут на трассе замены автобуса после поломки
Сегодня, 15:35
150
vestnick Добавить в Яндекс.Новости

Пассажиры автотура "Санкт-Петербург - Крым" 16 часов ждут на трассе замены автобуса после поломки

0 0

Автобус из северной столицы в Крым сломался на 259 километре трассы Санкт-Петербург - Москва.

Пассажиры автобуса, следующего из Петербурга в Крым, сообщили о поломке транспорта, случившейся более 16 часов назад: автобус остановился на 259 километре трассы, соединяющей две столицы, и не смог продолжать поездку. 76 человек вместе с детьми ожидают замену автобуса на автозаправке возле Окуловки. 

Представители организации, которой принадлежит автобус, на претензии пассажиров ответили, что замена транспорта производится в течение 24 часов. 

Ранее из-за духоты в салоне пассажир открыл аварийный выход самолета в Шереметьево. 

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП. Санкт-Петербург.

Теги: на автобусе в крым, ожидание на трассе, поломка автобуса, санкт-петербург - крым
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии