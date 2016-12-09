Пассажиры автотура "Санкт-Петербург - Крым" 16 часов ждут на трассе замены автобуса после поломки

Автобус из северной столицы в Крым сломался на 259 километре трассы Санкт-Петербург - Москва.

Пассажиры автобуса, следующего из Петербурга в Крым, сообщили о поломке транспорта, случившейся более 16 часов назад: автобус остановился на 259 километре трассы, соединяющей две столицы, и не смог продолжать поездку. 76 человек вместе с детьми ожидают замену автобуса на автозаправке возле Окуловки.

Представители организации, которой принадлежит автобус, на претензии пассажиров ответили, что замена транспорта производится в течение 24 часов.

Ранее из-за духоты в салоне пассажир открыл аварийный выход самолета в Шереметьево.

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП. Санкт-Петербург.