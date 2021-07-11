Пассажир из-за духоты открыл аварийный выход самолета в Шереметьево

Задержка вылета составила порядка четырех часов.

Пассажир рейса Москва – Анталья открыл в самолете люк аварийного выхода. Об этом информирует телеканал "360".

Данный инцидент произошел в аэропорту Шереметьево. По данным СМИ, рейс задерживался примерно на час. Кондиционер до взлета был выключен, поэтому один из пассажиров решил пойти на крайние меры. Он открыл аварийный люк, в результате чего раскрылся спасательный трап. Присутствующие на борту самолета выразили свое негодование по поводу данного инцидента.

Никак не могли "прикурить" самолет. Что-то с электроборудованием <…> Соответственно не работал кондиционер. И один из пассажиров взял и дернул аварийный выход, он открылся. Открылся трап. комментарий одного из пассажиров

Рейс пришлось заменить, из-за чего задержка вылета воздушного судна из Шереметьево заняла четыре часа. В авиакомпании создали комиссию по расследованию этого происшествия. По данным телеканала, нарушителю грозит наказание за хулиганство.

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Видео: Youtube/Михаил Пурвушин, Telegram/Life Shot