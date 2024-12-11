В Главгосэкспертизе одобрили проект завершения зеленой линии петербургского метро

Проект подразумевает строительство двух новых станций на северо-западе города.

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение о проекте завершающего этапа строительства Невско-Василеостровской "ветки" петербургского метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе федеральной организации.

Заключительный этап проекта зеленой линии подразумевает сооружение дополнительного станционного участка, внутреннее обустройство тоннелей и притоннельные сооружения.

В частности, подразумевается, что новый участок будет пролегать между "Беговой" и строящейся "Каменкой" на Шуваловском проспекте. Между станциями появятся еще две – "Яхтенная" и "Зоопарк".

В пресс-службе также отмечают, что пропускная способность линии с введением нового участка сможет достигать 40 пар поездов в час. При этом в сутки новая "ветка" будет перевозить свыше 1,3 млн. пассажиров.

Ранее мы писали, что "Метрострой Северной столицы" заключил первые контракты с "МетроПроектом".

Фото: Piter.TV