В Геленджике задержан петербуржец за интимную переписку с подростком

Мужчина доставлен в Петербург для дальнейшего расследования дела.

Полицейские Петербурга задержали в Краснодарском крае мужчину, который подозревается в интимной переписке с несовершеннолетним подростком. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 21 сентября поступила информация о том, что 48-летний неработающий житель Адмиралтейского района Петербурга в мессенджере вёл интимную переписку с подростком 2007 года рождения. На момент совершения преступления мальчику было 15 лет. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 135 УК РФ (развратные действия).

На территории поселка Архипо-Осиповка города Геленджик Краснодарского края 4 октября оперативники задержали подозреваемого. Мужчина доставлен в Петербург для дальнейшего расследования дела.

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Фото и видео: МВД