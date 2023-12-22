В Гатчине мужчина скончался в больнице после удара о прикроватную тумбочку

Его ударил сын, и при падении он ударился о мебель.

В Гатчине во время застолья сын ударил отца рукой по лицу, позднее мужчина скончался в больнице. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 2 февраля в больницу был доставлен 53-летний мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, гематомой правого полушария. На следующий день он скончался в больнице.

Было установлено, что мужчина вместе с 30-летним сыном находился в гостях у знакомого. Во время распития спиртных напитков, в ходе конфликта сын ударил рукой по лицу своего отца, который во время падения ударился о прикроватную тумбочку.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Проводится проверка.

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Фото: Piter.tv