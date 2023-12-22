В Ленобласти в доме с трупом мужчины 4 года жила его жена с четырьмя детьми

Проверки проводят следователи и прокуроры.

Прокуратура Ленинградской области начала проверку по факту обнаружения мумифицированного тела мужчины в жилом доме в Гатчинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, тело нашли в доме в деревне Старосиверская Гатчинского района. Предположительно, мужчина умер около четырех лет назад, причина смерти устанавливается.

По данным прокуратуры, в доме также все эти 4 года проживали жена мужчины и их четверо детей. По данным СМИ, женщина состоит на учете у психиатра, детям она говорила, что их отец в коме и запрещала кому-либо об этом рассказывать. Особое внимание прокуратуры обращено на соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.0)